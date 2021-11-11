Ночью 15 спасателей тушили полыхающую двушку на Серебристом бульваре

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили двухкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в четверг, 11 ноября, в доме №12 на Серебристом бульваре. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:36. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в комнате площадью 14 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 2 «квадратов».

В 04:53 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большом Сампсониевском проспекте в холле жилого дома случился пожар. Там загорелся мусор. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.