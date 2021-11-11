В мире коронавирусом заразились более 251,3 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 525 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро четверга, 11 ноября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 251 352 390, скончались от вируса 5 071 824 человека.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 46 786 131 человек заразился, 758 877 умерли. На втором месте находится Индия: 34 388 579 инфицированных, 461 849 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 909 298 человек, умерли 610 036 человек.

Россия разместилась на пятой строчке: в стране зафиксировано 8 764 713 случаев заражения, скончались от COVID-19 245 794 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рост смертности пациентов с коронавирусом в России вызывает тревогу.