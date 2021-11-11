Лжегазовики похитили у пенсионерки с Василеостровского района почти полмиллиона

Лжегазовики похитили у пенсионерки с Василеостровского района почти полмиллиона
Пенсионерка проживает в доме 40 на 15-линии В.О. Фото: скриншот google.maps

Жительница Василеостровского района Петербурга стала жертвой мошенников, представившихся газовиками. Подозреваемые задержаны.

В среду, 10 ноября, в полицию обратилась 84-летняя женщина, проживающая на 15-й линии Васильевского острова. Она рассказала, что днем к ней в квартиру пришли неизвестные и во время замены газовых плит украли у нее 480 тыс. рублей, после чего скрылись.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в тот же день правоохранители задержали подозреваемых в преступлении Ими оказались двое мужчин 32 и 36 лет, а также находящаяся в федеральном розыске 39-летняя женщина, все они ранее уже были судимы.

У задержанных изъяли похищенное. Подозреваемых поместили в изолятор. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге лжесотрудница Пенсионного фонда обманула пенсионерку на полмиллиона рублей.

задержание новости СПб уголовное дело


 

Новости партнеров
Петербургским пенсионерам будут выдавать QR-коды в пунктах вакцинации
Петербургским пенсионерам будут выдавать QR-коды в пунктах вакцинации
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Условия для отмены ограничений в Петербурге могут появиться только через полгода
Условия для отмены ограничений в Петербурге могут появиться только через полгода
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лжегазовики похитили у пенсионерки с Василеостровского района почти полмиллиона
Электричка сбила двух бездомных у станции «Сортировочная», один погиб
Мужчина похитил телефон за 140 тысяч у водителя-экспедитора на Товарищеском
«У вас нет шанса ничего исправить»: аноним пообещал взорвать ...
Петербуржец подставил брата и «заминировал» квартиру на Богатырском
Спасатели и реанимация прибыли к ДТП с такси и автобусом на Пискаревском
Петербуржец выкинул в мусоропровод 200 грамм наркотика при задержании
Тарифы на интернет и ТВ в России могут вырасти на 10%