Лжегазовики похитили у пенсионерки с Василеостровского района почти полмиллиона

Жительница Василеостровского района Петербурга стала жертвой мошенников, представившихся газовиками. Подозреваемые задержаны.
В среду, 10 ноября, в полицию обратилась 84-летняя женщина, проживающая на 15-й линии Васильевского острова. Она рассказала, что днем к ней в квартиру пришли неизвестные и во время замены газовых плит украли у нее 480 тыс. рублей, после чего скрылись.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в тот же день правоохранители задержали подозреваемых в преступлении Ими оказались двое мужчин 32 и 36 лет, а также находящаяся в федеральном розыске 39-летняя женщина, все они ранее уже были судимы.
У задержанных изъяли похищенное. Подозреваемых поместили в изолятор. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге лжесотрудница Пенсионного фонда обманула пенсионерку на полмиллиона рублей.