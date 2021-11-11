Лжегазовики похитили у пенсионерки с Василеостровского района почти полмиллиона

Пенсионерка проживает в доме 40 на 15-линии В.О. Фото: скриншот google.maps

Пенсионерка проживает в доме 40 на 15-линии В.О. Фото: скриншот google.maps

Жительница Василеостровского района Петербурга стала жертвой мошенников, представившихся газовиками. Подозреваемые задержаны.

В среду, 10 ноября, в полицию обратилась 84-летняя женщина, проживающая на 15-й линии Васильевского острова. Она рассказала, что днем к ней в квартиру пришли неизвестные и во время замены газовых плит украли у нее 480 тыс. рублей, после чего скрылись.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в тот же день правоохранители задержали подозреваемых в преступлении Ими оказались двое мужчин 32 и 36 лет, а также находящаяся в федеральном розыске 39-летняя женщина, все они ранее уже были судимы.

У задержанных изъяли похищенное. Подозреваемых поместили в изолятор. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге лжесотрудница Пенсионного фонда обманула пенсионерку на полмиллиона рублей.