В Петербурге лжесотрудница Пенсионного фонда обманула пенсионерку на полмиллиона рублей

В Петербурге лжесотрудница Пенсионного фонда обманула пенсионерку на полмиллиона рублей
Пенсионерка стала жертвой мошенников. Фото: pixabay

В Кировском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в понедельник, 28 сентября.

В полицию обратилась пенсионерка 1945 года рождения, пенсионерка, проживающая на улице Двинская и рассказала о том, что позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником пенсионного фонда и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедила доверчивую пожилую женщину перевести сумму в размере 660 000 рублей на неизвестный счет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глухонемая женщина отсудила деньги в управляющую компании, которая плохо убирала дороги от снега и льда.

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