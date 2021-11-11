В Мурино человек погиб после падения из окна

В Мурино человек погиб после падения из окна
Человек выпал из окна и погиб. Фото: Gazeta.SPb

Сегодня утром жители Мурино заметили труп под окнами одного из многоквартирных домов.

Об этом Gazeta.SPb.ru рассказала местная жительница. Она увидела труп человека, когда утром вышла на прогулку с собакой. Неизвестный погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома в ЖК «Форвард» на Екатерининской улице.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Труп накрыли белым полиэтиленом и оградили его лентой.

Человек выпал из окна и погиб. Фото: Gazeta.SPb

Личность погибшего устанавливается. Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электричка сбила двух бездомных у станции «Сортировочная», один погиб. Двое мужчин шли по путям, когда к ним приближался электропоезд. Машинист начал сигналить, но пешеходы не успели среагировать. Столкновения избежать не удалось.

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