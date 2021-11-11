В Мурино человек погиб после падения из окна

Сегодня утром жители Мурино заметили труп под окнами одного из многоквартирных домов.
Об этом Gazeta.SPb.ru рассказала местная жительница. Она увидела труп человека, когда утром вышла на прогулку с собакой. Неизвестный погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома в ЖК «Форвард» на Екатерининской улице.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Труп накрыли белым полиэтиленом и оградили его лентой.
Личность погибшего устанавливается. Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электричка сбила двух бездомных у станции «Сортировочная», один погиб. Двое мужчин шли по путям, когда к ним приближался электропоезд. Машинист начал сигналить, но пешеходы не успели среагировать. Столкновения избежать не удалось.