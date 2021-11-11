Петербург оказался одним из самых малоснежных городов-миллионников России

Петербург оказался одним из самых малоснежных городов-миллионников России
За зиму в Петербурге, как правило, выпадает порядка 86 сантиметров снега. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Петербург признали одним из самым бесснежных российских городов с населением более миллиона человек. Город попал на 13 место из 15.

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» изучили данные метеонаблюдений за последнее десятилетие и выяснили, в каких мегаполисах России за зиму выпадает больше всего снега.

Снежный сезон в Северной столице обычно начинается во второй половине декабря и продолжается до конца апреля — начала мая. Количество дней, в которые в городе идет снег, составляет около 100.

За зиму в Петербурге, как правило, выпадает порядка 86 сантиметров снега. Меньше только в Волгограде и Ростове-на-Дону, где толщина выпавшего снега составляет 66 и 46 сантиметров соответственно.

Самым заснеженным городом России оказался Челябинск, где за сезон выпадает 181 сантиметр снега. В тройку вошли Пермь (143 сантиметра) и Нижний Новгород (126 сантиметров).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Новый год жители Петербурга могут остаться без снега.

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