В Петербурге за сутки выявили 3 230 случаев заражения COVID

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 230 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 6 240 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 617 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 375 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на портале «Госуслуги» может появиться раздел, в котором россияне смогут сообщать о распространении фейков и слухов о коронавирусе, а также пожаловаться на игнорирование санитарных правил.