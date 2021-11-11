На «Госуслугах» может появиться раздел для жалоб на нарушение COVID-мер

На портале «Госуслуги» может появиться раздел, в котором россияне смогут сообщать о распространении фейков и слухов о коронавирусе, а также пожаловаться на игнорирование санитарных правил.

С таким предложением выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. По его словам, такое нововведение стало бы хорошим инструментом для народного контроля за исполнением предписаний, связанных с пандемией.

Как сообщил RT, Петров добавил, что в новом разделе пользователи смогут пожаловаться как на физических, так и на юридических лиц, нарушающих ковид-меры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России могут начать привлекать к уголовной ответственности врачей-«антиваксеров». В Минздраве считают, что медики, пропагандирующие отказ от вакцинации, создают угрозу для общества.