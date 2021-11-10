В России могут начать привлекать к уголовной ответственности врачей-«антиваксеров»

В Минздраве удивляются тому, насколько некоторые специалисты непродвинутые.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прокомментировал способы борьбы с врачами-«антиваксерами». Он полагает, что было бы целесообразно привлекать таких специалистов к уголовной ответственности. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает «Интерфакс».

Мурашко отметил, что есть несколько путей решения проблемы. Он считает, что врачи, пропагандирующие отказ от вакцинации, создают угрозу для общества. Такие люди вполне могут стать фигурантами уголовных дел.

«Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-«антиваксеры» заболели»,

—рассуждает Мурашко.

Он заявил, что в современном мире врачи должны быть «более продвинутыми». Все выступления против вакцинации Мурашко расценивает как некорректные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян призвали не делать бесплатные ПРЦ-тесты: их предлагают мошенники.