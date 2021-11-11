Плюсовая температура и дождь ждут петербуржцев 12 ноября

Плюсовая температура и дождь ждут петербуржцев 12 ноября
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Погода в пятницу в Петербурге обещает быть дождливой. Воздух в городе прогреется до плюс 6 градусов.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди в городе начнутся грядущей ночью. В темное время суток они будут умеренными. Днем петербуржцев ждут небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер ночью подует с юго-запада, запада, а днем — с запада, северо-запада. Весь день он будет умеренным.

В последний будний день на этой неделе воздух прогреется до плюс 4-6 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик посоветовал петербуржцам в ближайшие дни «переобуть» машины. Уже на следующей неделе Северную столицу ждет похолодание, поэтому автолюбителям рекомендуют поменять на машинах летнюю резину на зимнюю.

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