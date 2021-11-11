Разводку Ладожского моста перенесли с 11 на 12 ноября из-за погоды

Сегодня должны были развести Ладожский мост и перекрыть трассу «Кола», но из-за погоды все решили перенести на завтра, 12 ноября.

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», из-за неблагоприятной погоды теплоходы «Меритус» и «Маринус» высотой 22 метра, из-за которых планировали развести Ладожский мост, не успевают вовремя подойти к мосту, расположенному у деревни Марьино Кировского района Ленобласти. По просьбе судовладельца разводку перенесли на пятницу.

Мост будет разведен в течение 45 минут — с 10:00 до 10:45. В связи с разводкой в это же время будет полностью перекрыта трасса «Кола».

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и попросили учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 13 ноября в Петербурге закрывается движение по Кондратьевскому проспекту.