С 13 ноября в Петербурге закрывается движение по Кондратьевскому проспекту

С 13 ноября в Петербурге закрывается движение по Кондратьевскому проспекту. Фото: "Яндекс.Карты"

С 13 ноября в Петербурге закрывается движение по Кондратьевскому проспекту. Фото: "Яндекс.Карты"

В Санкт-Петербурге вводится ограничение движения с 13 ноября в связи с ремонтом дорожного покрытия, прокладкой инженерной сети и газопровода.

С 13 ноября закрывается движение транспорта по Кондратьевскому проспекту от улицы Ватутина до Арсенальной из-за ремонта дорожного покрытия в зоне трамвайных путей, передает Государственная административно-техническая инспекция. Работы планируют завершить 13 января 2022 года.

Также с 13 по 26 ноября ограничивается движение транспорта по 14-15-й линиям Васильевского острова от Малого проспекта до Камской улицы в связи с прокладкой инженерных сетей ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».

С 13 по 12 декабря из-за ремонта асфальта движение ограничат по Большому Сампсониевскому проспекту от Боткинской улицы до Финляндского проспекта.

И с 15 по 25 ноября ограничивается движение транспорта по Средней Колтовской улице от Корпусной улицы до Петергофской улицы. С 26 ноября по 8 декабря движение здесь будет полностью остановлено, а по Корпусной улице от Малой Зелениной улицы до Пионерской улицы движение ограничат.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 11 ноября, ограничено движение на Крестовском острове вокруг стадиона «Санкт-Петербург» в связи с матчем «Россия» — «Кипр».