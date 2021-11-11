Водителя BMW, едва не сбившего подростка на тротуаре, отправили в колонию

Красногвардейский районный суд отправил в колонию общего режима Мушвига Алиева, который попытался сбить подростка на тротуаре и разбил его телефон.

В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что уголовное преследование Алиева за разбитый телефон было прекращено. Мужчина перед подростком извинился и возместил ущерб, после чего стороны примирились.

Однако за попытку сбить подростка на автомобиле BMW суд все же вынес Алиеву приговор. Его признали виновным и отправили на год в ИК общего режима. Также мужчину лишили водительских прав сроком на три года.

Инцидент произошел 14 мая этого года. Алиев решил объехать пробку на шоссе Революции по тротуару. Подросток попытался остановить его, встал перед автомобилем и попросил его вернуться на проезжую часть. В ответ автомобилист начал хамить, потом стал угрожать расправой, выхватил из рук телефон, на который юноша снимал происходящее и разбил его. Затем водитель сел за руль и попытался переехать подростка.

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