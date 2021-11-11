Почти 30 объектов благоустройство введут в Пушкинском районе в этом году

В Пушкинском районе Петербурга в 2021 году сдали 24 объекта благоустройства, работы еще по пяти адресам должны завершить до конца года.

Как сообщили в районной администрации, в поселке Шушары власти благоустроили сквер Ивасюка, в Пушкине привели в порядок территорию у Федоровского городка и территорию у дома 62 по Железнодорожной улице. В районе сдали уже 13 объектов, еще работы еще на пяти близятся к завершению.

Более десяти зон отдыха, три детские площадки и одна спортивная площадка появятся на территории , ограниченной Привокзальной и Институтской улицами, а также территории, ограниченной Институтской улицей, Привокзальной улицей и Торговым переулком.

Завершаются работы по обновлению детской площадки у дома 23 по улице Возрождения. Осталось сделать верхний слой травмобезопасного покрытия.

Уже благоустроены территории между домами №25 и №35 на Волхонском шоссе, а также у дома №3 на улице Престижной.

Также сообщается, что в следующем году на Железнодорожной улице в Пушкине откроют скейт-парк.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на благоустройство Петербурга в ближайшие три года потратят больше 20 миллиардов.