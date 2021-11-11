На Песочном шоссе после жесткой аварии госпитализировали водителя

На Песочном шоссе после жесткой аварии госпитализировали водителя
В аварии пострадал водитель. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, у мужчины перелом позвоночника.

На Песочном шоссе сегодня, 11 ноября, произошла жесткая авария с участием легковушки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобиль по непонятной причине врезался в столб, после чего водителю потребовалась госпитализация. Медики увезли пострадавшего в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у мужчины перелом позвоночника.

В аварии пострадал водитель. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Судя по номерам машины, водитель приехал в Санкт-Петербург из Новгородской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водителя BMW, едва не сбившего подростка на тротуаре, отправили в колонию.

дтп новости СПб песочное шоссе


 

Новости партнеров
Петербургский тату-мастер наглядно показал, почему набивать QR-коды плохая идея
Петербургский тату-мастер наглядно показал, почему набивать QR-коды плохая идея
Петербуржцев отстранят от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19
Петербуржцев отстранят от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, как при симптомах COVID-19 может быть отрицательный тест
В Роспотребнадзоре рассказали, как при симптомах COVID-19 может быть отрицательный тест
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Песочном шоссе после жесткой аварии госпитализировали водителя
«Аэрофлот» опроверг информацию о перевозке мигрантов в Белоруссию
Почти 30 объектов благоустройство введут в Пушкинском районе в этом году
Песков пояснил, когда полностью отменят QR-коды
Водителя BMW, едва не сбившего подростка на тротуаре, отправили в колонию
На Васильевском острове после очередного ремонта вновь прорвало трубопровод
В Москве началась третья фаза клинических исследований вакцины для подростков
Из Эстонии в Ленобласти пытались ввезти полтысячи пачек масла и вино