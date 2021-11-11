На Песочном шоссе после жесткой аварии госпитализировали водителя

В аварии пострадал водитель. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадал водитель. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, у мужчины перелом позвоночника.

На Песочном шоссе сегодня, 11 ноября, произошла жесткая авария с участием легковушки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобиль по непонятной причине врезался в столб, после чего водителю потребовалась госпитализация. Медики увезли пострадавшего в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у мужчины перелом позвоночника.

Судя по номерам машины, водитель приехал в Санкт-Петербург из Новгородской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водителя BMW, едва не сбившего подростка на тротуаре, отправили в колонию.