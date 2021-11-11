На Коллонтай во время ремонта лифта насмерть разбился мужчина

На Коллонтай во время ремонта лифта насмерть разбился мужчина
Мужчина упал в шахту лифта и умер. Фото: pixabay

Рабочий упал в шахту лифта и получал травмы, несовместимые с жизнью.

В Невском районе сегодня, 11 ноября, погиб мужчина при падении в шахту лифта. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на источники в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Коллонтай в двенадцатиэтажке. Рабочий, чинивший лифт, в какой-то момент упал в шахту лифта. В результате он получил серьезные травмы и погиб на месте. Его достали без признаков жизни.

Известно, что в доме, где случилась трагедия, занимаются модернизацией лифтовых шахт и 12 лифтов. За работы заплачено 57 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге к концу 2021 года установят 1,1 тысяч «почти вечных» лифтов. На замену лифтового оборудования потратят 3,6 миллиарда рублей.

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