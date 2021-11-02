В Петербурге к концу 2021 года установят 1,1 тысяч «почти вечных» лифтов

В Петербурге к концу 2021 года установят 1,1 тысяч «почти вечных» лифтов
"Почти вечные" лифты прослужат вместо 10 лет 50. Фото: unsplash.com

На замену лифтового оборудования потратят 3,6 миллиарда рублей.

В Санкт-Петербурге завершаются работы по замене лифтового оборудования в рамках краткосрочного плана капитального ремонта на 2021 год. Общая стоимость работ составила 3,6 миллиарда рублей – на эти деньги установят 1171 лифт в 289 многоквартирных домах. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Больше всего «почти вечных» лифтов появится в Выборгском, Красногвардейском и Невском районах. В новых лифтах есть звуковое оповещение, а кнопки управления подсвечиваются и имеют шрифт Брайля. Ими будет удобно пользоваться всем – в том числе людям с ограниченными возможностями.

При этом лифты потребляют меньше электроэнергии, так что жители домов будут меньше платить за ЖКУ. Новые лифты прослужат вместо 10 лет 50 – именно поэтому их называют «почти вечными».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа причина, по которой провалился лифт с подростками. Вчера вечером, 3 октября, в Красном селе по адресу дом № 31 по улице Освобождения компания школьников находилась в лифте, который сорвался примерно со 2 этаже на первый.

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