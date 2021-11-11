Около 10% госпитализированных с COVID в Петербурге были вакцинированы

Примерно 10% госпитализированных с коронавирусом в Петербурге были привиты. Фото: pixabay

Примерно 10% госпитализированных с коронавирусом в Петербурге были привиты. Фото: pixabay

Примерно 18% зараженных новой коронавирусной инфекцией в России была сделала прививка. Это часть заболевших переносят вирус в лёгкой или среднетяжёлой форме.

В Петербурге граждан, попавших в больницы с диагнозом ковид, и при том привитых, только 10%.

Главы субъектов РФ рассказали РБК, сколько вакцинированных попадает в медучреждения с COVID.

Оказалось, что больше всего таких пациентов в Подмосковье — 18%. Чуть менее (12%) привитых из Белгородской области и Ханты-Мансийский автономного округа также легли в больницу с COVID. 10% – в Новгородской, Вологодской области и Северной столице.

Всего 1% сделавших прививку среди зараженных из Севастополя, Липецкой, Волгоградской, Калининградской областей, республик Карачаево-Черкесии, Коми и Мордовии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам сообщили об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации.