Петербуржцам сообщили об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации

Петербуржцам сообщили об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации
Меры за отказ от прививки не предусмотрены. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинация против коронавируса остается добровольной в Санкт-Петербурге. Такое заявление сделала зампредседателя городского комитета по здравоохранению Ольга Гранатович.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. По ее словам, какой-либо ответственности для петербуржцев, в том числе старше 60 лет, за отказ от прививки существующими нормативными актами не предусмотрено.

Как сообщил ТАСС, Гранатович подчеркнула, что каждый решает, как ему защитить от инфекции себя и родственников. И напомнила, что вакцинация остается единственным способом защиты от нового вируса.

Напомним, с 30 октября в Северной столице действует режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса, будут отстранять от работы.

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