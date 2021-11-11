Петербуржцам сообщили об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации

Меры за отказ от прививки не предусмотрены. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Меры за отказ от прививки не предусмотрены. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинация против коронавируса остается добровольной в Санкт-Петербурге. Такое заявление сделала зампредседателя городского комитета по здравоохранению Ольга Гранатович.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. По ее словам, какой-либо ответственности для петербуржцев, в том числе старше 60 лет, за отказ от прививки существующими нормативными актами не предусмотрено.

Как сообщил ТАСС, Гранатович подчеркнула, что каждый решает, как ему защитить от инфекции себя и родственников. И напомнила, что вакцинация остается единственным способом защиты от нового вируса.

Напомним, с 30 октября в Северной столице действует режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса, будут отстранять от работы.