В Петербурге за сутки вакцинировались почти 19 тыс. человек

В Петербурге за сутки вакцинировались почти 19 тыс. человек
В России зарегистрировано четыре вакцины против коронаируса. Фото: pexels.com

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге за минувший день прошли почти 19 тыс. местных жителей.

Об этом сегодня, 11 ноября сообщил петербургский комитет по здравоохранению. На первую прививку вчера пришли 18 894 жителя города. Всего выполнено 29 894 инъекции.

На сегодняшний день продолжают работу 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прокуратуру Ленинградской области и приемную губернатора региона Александра Дрозденко в октябре начали обращаться местные жители. Горожане требовали запретить в области QR-коды о вакцинации и другие ковид-ограничения.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что петербуржцам сообщили об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации.

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