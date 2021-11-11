В Мурино двух женщин сбила «ГАЗель». Врачи пытались реанимировать пострадавших

В Мурино две женщины попали под "ГАЗель". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Мурино две женщины попали под "ГАЗель". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Ленинградской области в городе Мурино две женщины угодили под «ГАЗель». Врачи проводили реанимационные действия.

В Мурино на улице Шувалова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были сбиты две женщины. Об этом 11 ноября сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

По информации очевидца происходящего, водитель автомобиля не заметил выбежавших гражданок.

«Выбежали между машин прямо под Газельку. Водитель бегал в шоке. Прибывшие скорые проводили реанимационные действия», отметил автор записи.

В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находятся потерпевшие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ребенка на самокате сбили на пешеходном переходе на Наличной улице.