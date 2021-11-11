Ребенка на самокате сбили на пешеходном переходе на Наличной

Сегодня утром автомобиль «Сузуки» сбил школьника, который на самокате выехал на пешеходный переход.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», ребенка сбили на пешеходном переходе на Наличной улице. Автомобиль «Сузуки» сбил мальчика, когда тот выехал на дорогу на красный свет. Автомобилист затормозил не сразу, а протащил школьника примерно на 10 метров. При этом по опубликованному видео видно, что водитель начал движение на оранжевый свет.

По сообщениям очевидцев, за рулем находился пенсионер. Ребенок остался в живых, однако о его состоянии на данный момент ничего неизвестно. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль на большой скорости влетел в стену торгового центра на Марата. По словам автомобилиста, таким образом он уходил от столкновения с другой машиной.