Автомобиль на большой скорости влетел в стену торгового центра на Марата

В центре Петербурга произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль влетел в торговый центр, пешеходы чудом не пострадали.

Дорожный инцидент случился в среду, 10 ноября, у ТК «Планета Нептун» на Марата, 86. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Автомобилист на полной скорости врезался в угол здания. Как сообщил 78.ru, в салоне автомобиля находилось два человека. От госпитализации они отказались — им оказали необходимую помощь на месте.

По словам автомобилиста, таким образом он уходил от столкновения с другой машиной. Помимо легковушки, в аварии также пострадал припаркованный рядом с ТК электросамокат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг насмерть сбил мигранта на Пискаревском проспекте. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.