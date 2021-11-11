Каршеринг насмерть сбил мигранта на Пискаревском проспекте

В Калининском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием каршеринга. По факту ДТП проводится проверка.
Трагическая авария случилась в среду, 10 ноября, на Пискаревском проспекте. Вне зоны пешеходного перехода 30-летний мужчина на арендованном Nissan Qashqai наехал на 38-летнего гражданина Узбекистана.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, травмы оказались несовместимы с жизнью, пешеход скончался на месте происшествия.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Звенигородской улице каршеринг сбил на переходе 16-летнюю девочку и уехал. Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.