Каршеринг насмерть сбил мигранта на Пискаревском проспекте

В Калининском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием каршеринга. По факту ДТП проводится проверка.

Трагическая авария случилась в среду, 10 ноября, на Пискаревском проспекте. Вне зоны пешеходного перехода 30-летний мужчина на арендованном Nissan Qashqai наехал на 38-летнего гражданина Узбекистана.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, травмы оказались несовместимы с жизнью, пешеход скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Звенигородской улице каршеринг сбил на переходе 16-летнюю девочку и уехал. Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.