Петербуржцы восхитились падающими в четверг вечером звездами

К сожалению, фотография совсем не передает то, что происходило в Петербурге на самом деле этим вечером. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

К сожалению, фотография совсем не передает то, что происходило в Петербурге на самом деле этим вечером. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В разных частях Петербурга сегодня, 11 ноября, горожане наблюдали необычное природное явление.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в пределах Северной столицы, а также в Ленинградской области люди становились очевидцами падающей звезды.

«Первый раз такую падающую звезду увидела, под впечатлением», — делится подписчица.

Кроме звезды, многие горожане наблюдали яркую вспышку, которая в темное время суток вдруг осветила все небо.

«Я с балкона с 15 этажа только вспышку увидел», — пояснят пользователь.

Также очевидцы предполагают, что это был метеоритный поток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге, в субботу, горожане наблюдали редкое для ноября природное явление — радугу.