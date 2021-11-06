Петербуржцы ахнули от редкой ноябрьской радуги

В Петербурге, в субботу, горожане наблюдали редкое для ноября природное явление — радугу.

Об этом жители города на Неве стали сообщать в социальных сетях 6 ноября. Люди принялись выкладывать в Интернет многочисленные снимки красивой радуги, появившейся на небе после проливного дождя.

«Из тёмных туч вдруг встал столб радуги», — заявила петербурженка.

Ноябрьскую радугу жители Северной столицы могли наблюдать в разных районах города.

«Даже непохоже, что ноябрь месяц», — писал горожанин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что если верить прогнозам главного синоптика Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, то после 7 ноября может пойти мокрый снег. Уже на следующей неделе Северную столицу ждет похолодание, поэтому автолюбителям рекомендуют поменять на машинах летнюю резину на зимнюю.