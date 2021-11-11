Россия обыгрывает Кипр со счетом 4:0

Сборная России выигрывает у Кипра. Счет 4:0.

Первый гол забил полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин на четвертой минуте, второй мяч полетел в ворота противника на 55-й минуте, автором гола стал нападающий Федор Смолов, третий мяч, всего через минуту, закатил полузащитник Андрей Мостовой.

На 65-й минуте также отличился Алексей Сутормин.

Сегодня, 11 ноября, в Петербурге проходит игра европейского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия играет против Кипра.

Матч проходит на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Напомним, что в сегодняшней игре не принимает участие Артем Дзюба. Футболист не вошел в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 после смены главного тренера.

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