Сборная России разгромила Кипр со счетом 6:0

Сборная России обыграла Кипр в Петербурге на «Газпром Арене» со счетом 6:0.
Сегодня, 11 ноября, в Северной столице завершился матч европейского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия победила в игре с Кипром.
Александр Ерохин 4 Федор Смолов 55 Андрей Мостовой 56 Алексей Сутормин 62 Антон Заболотный 81 Александр Ерохин 87
Напомним, что в сегодняшней игре не принимал участие Артем Дзюба. Футболист не вошел в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 после смены главного тренера.
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