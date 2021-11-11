Сборная России разгромила Кипр со счетом 6:0

Сборная России разгромила Кипр со счетом 6:0
Победой сборной России по футболу завершился матч квалификации чемпионата мира-2022 против Кипра. Фото: unsplash

Сборная России обыграла Кипр в Петербурге на «Газпром Арене» со счетом 6:0.

Сегодня, 11 ноября, в Северной столице завершился матч европейского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия победила в игре с Кипром.

Александр Ерохин 4 Федор Смолов 55 Андрей Мостовой 56 Алексей Сутормин 62 Антон Заболотный 81 Александр Ерохин 87

Напомним, что в сегодняшней игре не принимал участие Артем Дзюба. Футболист не вошел в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 после смены главного тренера.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии.

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