Сборная России разгромила Кипр со счетом 6:0

Победой сборной России по футболу завершился матч квалификации чемпионата мира-2022 против Кипра. Фото: unsplash

Победой сборной России по футболу завершился матч квалификации чемпионата мира-2022 против Кипра. Фото: unsplash

Сборная России обыграла Кипр в Петербурге на «Газпром Арене» со счетом 6:0.

Сегодня, 11 ноября, в Северной столице завершился матч европейского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия победила в игре с Кипром.

Александр Ерохин 4 Федор Смолов 55 Андрей Мостовой 56 Алексей Сутормин 62 Антон Заболотный 81 Александр Ерохин 87

Напомним, что в сегодняшней игре не принимал участие Артем Дзюба. Футболист не вошел в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 после смены главного тренера.

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