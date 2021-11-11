СК начал проверку после гибели рабочего, ремонтировавшего лифт в Петербурге

В Невском районе во время ремонта лифта погиб рабочий. Фото: Следственные органы Следственного комитета России по Петербургу

В Невском районе во время ремонта лифта погиб рабочий. Фото: Следственные органы Следственного комитета России по Петербургу

В Петербурге началась доследственная проверка после того, как стало известно о гибели рабочего, ремонтировавшего лифт в одном из домов города.

Следственные органы Следственного комитета России по Петербургу проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего одной из коммерческих структур в четверг, 11 ноября.

Отмечается, что мужчина погиб во время ремонта лифта, расположенного в жилом доме Невского района.

После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о портале в ад в парадной на Радищева, 42. Там треснула стена, а дыра с горячим паром не дает ездить в лифте. По словам местных жителей на первом этаже парадной из-за проблем с трубой горячей воды в стене образовалась жуткая трещина – настолько огромная, что в нее свободно можно просунуть руку.