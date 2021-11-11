Невролог оценил последствия травм актрисы Елены Сафоновой

Невролог оценил последствия травм актрисы Елены Сафоновой
Елена Сафонова попала в аварию. Фото: кадр из фильма

Врачи диагностировали у советской и российской актрисы Елены Сафоновой перелом ребер и надколенника.

Главная героиня фильма «Зимняя вишня» 10 ноября попала в ДТП в Москве на проспекте Мира. Невролог и мануальный терапевт Виктор Чичайкин в разговоре с «Пятым каналом» оценил последствия полученных травм.

По словам невролога для актрисы может быть очень опасен перелом ребра. В 50% все заканчивается хорошо, однако при смещении кости могут быть задеты внутренние органы, например, легкие, впоследствии есть вероятность развития гемоторакса.

Также, по мнению доктора, если произошло повреждение нерва, проходящего под ребром, у Елены Сафоновой может возникнуть невралгия. Эта грозит долгим болевым синдромом.

Чичайкин считает, что восстановиться артистка может с помощью мануальной терапии и лечебной физкультуры.

К слову, закрытый перелом надколенника представляет наименьшую опасность. Здесь можно обойтись гипсовой повязкой. В крайнем случае потребуется операция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что певица Наталия Орейро получила российский паспорт.

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