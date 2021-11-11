Собака, бегающая по Софийской улице, создавала аварийные ситуации

Собака бежала по проезжей части на Софийской улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Собака бежала по проезжей части на Софийской улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Во Фрунзенском районе города собака, бегущая по встречке, несколько раз чуть не угодила под колеса автомобилей.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 11 ноября.

Животное могло запросто устроить дорожно-транспортное происшествие. Отмечается, что пес бежал по проезжей части днем. Маршрут хвостатый выбрал в сторону проспекта Славы от Софийской улицы.

На видеорегистратор автора записи попал момент, когда водитель впередиидущей машины резко вывернул руль и все же не задел собаку. Пользователей сети приятно удивила реакция автовладельца.

«Водитель красавчик, конечно, реакция супер!», — заявляет комментатор.

В настоящий момент судьба животного неизвестна.

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