Россия всухую проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла

Россия всухую проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею всухую проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла. Фото: Pixabay

Сборная России по хоккею проиграла сборной Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура. Счет 3:0.

Встреча, которая состоялась в Хельсинки, закончилась победой сборной Суоми. Финляндия закатила три шайбы.

Все голы финские игроки забросили в большинстве. Отличился на 28-ой минуте Харри Песонен, на 32-ой Миро Аалтонен, а также Валттери Филппула на 48-й.

Свою первую игру за национальную команду провёл Матвей Мичков. 16-летний спортсмен стал самым самым юным хоккеистом, вышедшим на лед в составе сборной России или СССР.

Следующий для России матч состоится 13 ноября с командой Швеции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сборная России по футболу разгромила Кипр со счетом 6:0.

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