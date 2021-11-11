Россия всухую проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею проиграла сборной Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура. Счет 3:0.
Встреча, которая состоялась в Хельсинки, закончилась победой сборной Суоми. Финляндия закатила три шайбы.
Все голы финские игроки забросили в большинстве. Отличился на 28-ой минуте Харри Песонен, на 32-ой Миро Аалтонен, а также Валттери Филппула на 48-й.
Свою первую игру за национальную команду провёл Матвей Мичков. 16-летний спортсмен стал самым самым юным хоккеистом, вышедшим на лед в составе сборной России или СССР.
Следующий для России матч состоится 13 ноября с командой Швеции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сборная России по футболу разгромила Кипр со счетом 6:0.