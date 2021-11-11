На Кубинской страшное лобовое ДТП. Работала реанимация

Очевидцем страшного ДТП на Кубинской стала женщина. Она оказала первую помощь пострадавшему. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Очевидцем страшного ДТП на Кубинской стала женщина. Она оказала первую помощь пострадавшему. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Московском районе Петербурга произошло страшное лобовое столкновение. По словам очевидцев, участников аварии забрала реанимация.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 12 ноября, серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрёстке Кубинской и Краснопутиловской улиц.

Специальные службы оперативно прибыли на место ДТП.

В комментариях петербурженка рассказала, что сумела оказать пострадавшему первую помощь.

«Да уж ребят, я была сегодня очевидцем и лично оказывала первую доврачебную помощь. Мужчина, с его слов, зовут Александр, был госпитализирован в 26 городскую больницу. Состояние тяжелое, черепно-мозговая травма, увезён машиной реанимационной бригады уже без сознания. Спасибо им огромное за оперативность. Документов не нашли. Интересовались лично, связывались с больницей, информации не дают. Держим кулочки чтобы выкарабкался», — делится подписчица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрёстке Косыгина и Передовиков произошло смертельное ДТП.