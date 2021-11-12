Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре

В пятницу, 12 ноября, в Ленинградской области ожидается сильный ветер.

МЧС предупредило жителей региона о сильном ветре утром 12 ноября. Стихия будет бушевать в юго-западных районах.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 05:00-08:00 на юго-западе региона местами порывы северо-западного, западного ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Жителей Ленобласти призвали соблюдать осторожность. По этой причине повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и повреждений на ЛЭП, линиях связи и объектов транспорта и жилфонда.

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