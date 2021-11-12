На Выборгском шоссе столкнулись около шести машин

На севере Петербурга произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.
Дорожный инцидент случился на Выборгском шоссе в сторону Парголово. По словам очевидцев, в крайнем левом ряду перед съездом на КАД в паровозик собрались сразу шесть машин.
«6 машин собрались на Выборгском шоссе в сторону Парголово в крайнем левом ряду перед съездом на КАД», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что на место прибыли сотрудники ГИБДД.
«Самая пострадавшая- последняя машинка. Даже лобовое треснуло. За рулем сидела девушка…», — пишут очевидцы.
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