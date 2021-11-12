На Выборгском шоссе столкнулись около шести машин

Дорожный инцидент случился на Выборгском шоссе в сторону Парголово. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на Выборгском шоссе в сторону Парголово. Фото: vk.com/spb_today

На севере Петербурга произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

Дорожный инцидент случился на Выборгском шоссе в сторону Парголово. По словам очевидцев, в крайнем левом ряду перед съездом на КАД в паровозик собрались сразу шесть машин.

«6 машин собрались на Выборгском шоссе в сторону Парголово в крайнем левом ряду перед съездом на КАД», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что на место прибыли сотрудники ГИБДД.

«Самая пострадавшая- последняя машинка. Даже лобовое треснуло. За рулем сидела девушка…», — пишут очевидцы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрёстке Косыгина и Передовиков произошло смертельное ДТП.