На улице Типанова сгорела иномарка

На улице Типанова сгорела иномарка
В легковом автомобиле "Ниссан" сгорели сгораемые части. Фото: vk.com/spb_today

Утром 12 ноября в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 00:16 мск. На улице Типанова, 7, в легковом автомобиле «Ниссан» сгорели сгораемые части, частично пострадали две стоящие рядом иномарки «Пежо» и «Хендай», сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 00:35 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 15:19 ранг пожара был увеличен до №3. Из горящего здания доносились хлопки.

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