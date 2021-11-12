На улице Типанова сгорела иномарка

Утром 12 ноября в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 00:16 мск. На улице Типанова, 7, в легковом автомобиле «Ниссан» сгорели сгораемые части, частично пострадали две стоящие рядом иномарки «Пежо» и «Хендай», сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 00:35 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 15:19 ранг пожара был увеличен до №3. Из горящего здания доносились хлопки.