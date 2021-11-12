Спасатели потушили ночной пожар в Кировском районе

В Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 23:48 мск. В массиве Беляевский мох, СНТ «Победа».

На месте происшествия работала дежурная смена 127 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Горела хозяйственная постройка на площади 36 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 00:47 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после пожара на складе в Петербурге.