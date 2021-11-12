Астроном объяснил, что за падающий объект с неба видели петербуржцы

Астроном объяснил, что за падающий объект с неба видели петербуржцы
Петербуржцы видели падение объекта. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Неизвестным объектом может оказаться яркий метеор.

В Санкт-Петербурге вечером 11 ноября горожане наблюдали необычное явление. С неба падало что-то яркое, писали они в социальных сетях и делились удивительными кадрами.

Старший научный сотрудник лаборатории астрометрии и звездной астрономии при Пулковской обсерватории Максим Ховричев предположил, о каком небесном теле идет речь. Он полагает, что это был яркий метеор. Эксперт добавил, что подобные тела редко падают на землю, так что вряд ли в этот раз было иначе. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Также Ховричев напомнил, что подобное зрелище наблюдали жители Финляндии несколько лет назад. В Санкт-Петербурге все случилось в промежутке от 17:30 до 17:40. В Карелии тоже видели метеор и даже слышали грохот.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что змеи выжили после падения убившего динозавров метеорита 66 млн лет назад.

астрономия метеор новости СПб


 

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