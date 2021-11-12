Утром в Петербурге пробки достигли 5 баллов

Утром в Петербурге пробки достигли 5 баллов
Пробки достигли 5 баллов. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Утром в пятницу в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 12 ноября пробки оцениваются в 5 баллов. Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Невском проспекте, Садовой улице, на Обводном канале. Пробка у Московского вокзала, у станции метро «Гостиный двор». ДТП на проспекте Римского-Корсакова. Пробка образовалась на Большом проспекте Петроградки у Добролюбова.

На севере города «пожелтели» проспект Энгельса, площадь Мужества, пробка на ЦДМ. Загружены улицы у многих станций метро. Пробка на Свердловской набережной у Пискаревского проспекта, Непокоренных. «Встала» Торжковская улица у «Черной речки».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

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