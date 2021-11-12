В Кировском районе «сотрудница банка» обманула пенсионера

В Кировском районе Петербурга пенсионер стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 69-летний мужчина, проживающий в доме на улице Лени Голикова, обратился в полицию и рассказал о том, что ему позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником Центробанка и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедила его снять сумму в размере 500 тыс. рублей и перевести их на неизвестный счет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали мужчину, выхватившего из рук девушки деньги на Рубинштейна.