В Кировском районе «сотрудница банка» обманула пенсионера

В Кировском районе «сотрудница банка» обманула пенсионера
Пенсионер перевел мошенникам деньги. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Петербурга пенсионер стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 69-летний мужчина, проживающий в доме на улице Лени Голикова, обратился в полицию и рассказал о том, что ему позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником Центробанка и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедила его снять сумму в размере 500 тыс. рублей и перевести их на неизвестный счет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали мужчину, выхватившего из рук девушки деньги на Рубинштейна.

кировский район мошенники пенсионер


 

Новости партнеров
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Школьница из Петербурга стала одной из самых красивых девочек мира
Школьница из Петербурга стала одной из самых красивых девочек мира
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кировском районе «сотрудница банка» обманула пенсионера
Петербуржец развращал несовершеннолетнюю во «Вконтакте»
В Петербурге вновь грозились взорвать 27 школу, но бомб не нашли
В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам более 1 млн рублей
На Будапештской мужчина пригласил в гости бывшую девушку и изнасиловал
Утром в Петербурге пробки достигли 5 баллов
В Петербурге пьяная супруга пырнула ножом безработного мужа
Вирусолог полагает, что в России пандемию коронавируса победят совсем скоро