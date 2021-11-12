«Меня и Лены больше не будет»: В Ленобласти муж застрелил супругу, и чуть не умер сам

«Меня и Лены больше не будет»: В Ленобласти муж застрелил супругу, и чуть не умер сам
Мужчина мог выстрелить в жену. Фото: Pixabay

Врачи борются за жизнь подозреваемого в убийстве.

В Ленинградской области разбираются в обстоятельства смерти женщины, а также ранения ее супруга. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел вечером 11 ноября в КП «Родные просторы».

Супруги поругались по неустановленной причине, после чего мужчина мог ударить жену ножом в грудь и выстрелить ей в живот и левый высок. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Ее бездыханное тело обнаружили в легковушке, принадлежащей предполагаемому убийце.

После инцидента мужчина позвонил знакомой семьи и заявил, что ни его, ни Лены «больше не будет» и попросил побыстрее приехать. Когда на место прибыли полицейские и скорая, они обнаружили не только труп женщины, но и ее раненного супруга. Кто-то выстрелил ему в правый висок из травматического пистолета.

Врачи борются за жизнь травмированного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пьяная супруга пырнула ножом безработного мужа.

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