В Красногвардейском районе неизвестный устроил стрельбу

В Красногвардейском районе Петербурга произошла драка, которая закончилась стрельбой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 11 ноября около 16:00 у дома 10 по улице Партизанской неизвестный во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, из неустановленного пистолета произвел несколько раз выстрелил в мужчину 1972 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший обратился в больницу с множественными огнестрельными ранениями правой стопы, огнестрельным оскольчатым переломом основания плюсневой кости и медиальной криновидной кости правой стопы. После оказания медицинской помощи его отпустили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали мужчину, выхватившего из рук девушки деньги на Рубинштейна.