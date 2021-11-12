На Васильевском острове вышла из берегов река Смоленка

На Васильевском острове вышла из берегов река Смоленка
Река Смоленка вышла из берегов. Фото: скриншот "Живем на Васильевском | Васильевский остров"

Река Смоленка в Василеостровском районе Петербурга вышла из берегов и затопила набережную.

Об этом сегодня сообщает телеканал «Санкт-Петербург«. Жители Васильевского острова рассказали, что в результате выхода Смоленки из берегов оказалась подтоплена набережная. Уровень воды значительно поднялся, из-за чего набережная полностью оказалась погружена под воду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня ночью, в 2:50, в Петербурге закрыли защитную дамбу из-за опасно высокого уровня воды в Неве. Несмотря на это, Кронштадтский корабельный фарватер был свободен для судов, а движение по скоростной автомагистрали КЗС осуществлялось в штатном режиме.

В 6:00 уровень воды в Неве рядом с Горным институтом составлял 92 см выше ординара, а в 6:59 — 103, причём за 10 минут он вырос на 4 см. К 9:45 утра защитную дамбу открыли после улучшения погодных условия и понижения уровня воды.

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