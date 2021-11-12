В Колпино 13 спасателей тушили гараж

В пятницу, 12 ноября в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 09:51 мск. В Колпино на Загородной улице, 62, загорелся гараж.

В цельнометаллическом не эксплуатируемом гараже размером 12х12 метров выгорела обстановка по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по городу и региону.

Справиться с огнем удалось в 11:29 мск.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 13 человек личного состава. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после пожара на складе в Петербурге.