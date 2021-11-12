В аэропорту Пулково 12 ноября задержали три самолета

В аэропорту Пулково 12 ноября задержали три самолета
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 12 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до города Ош в Киргизии, Калининграда и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Avia Traffic» до Оша. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:45, однако время вылета сдвинули на 13:00.

Также задерживают до Калининграда. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 12:40, но по факту ждать придется до 13:05.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до российской столицы, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Вылет был назначен на 17:30, но его отложили до 18:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за 10 месяцев через Пулково прошли более 15 млн пассажиров.

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