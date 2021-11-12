Мосты на рукавах Невы перестанут разводить 15 ноября

Мосты на рукавах Невы перестанут разводить 15 ноября
Гренадерский мост через Большую Невку. Фото: mostotrest-spb.ru

В Петербурге разводка мостов на рукавах Невы завершается со следующей недели.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского «Мостотреста». Расположенные в рукавах Невы мосты в последний раз в этом году разведут в ночь на понедельник, 15 ноября. Это Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты.

Навигационный период и разводка мостов на Неве, Большой и Малой Неве продолжится до конца ноября. Мосты будут разводить до 30 числа.

Несмотря на завершение навигации, разводку мостов могут проводить для пропуска единичных судов, при технической необходимости и для предупреждения и ликвидации ЧС.

В декабре мосты будут разводить по отдельному графику для подготовки к зимнему сезону. Расписание технологических разводок будут публиковаться отдельно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пробки растут вместе с возмущением: Петербург встал с началом ремонта Биржевого моста.

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