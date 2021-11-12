В ОЭЗ Петербурга создадут три предприятия за 3 млрд рублей

В ОЭЗ Петербурга создадут три предприятия за 3 млрд рублей
Экспертный совет ОЭЗ Петербурга одобрил создание трех проектов. Фото: ОЭЗ

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) Петербурга одобрил создание трех проектов на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

Как сообщили в пресс-службе петербургской ОЭЗ, ООО «Инновационная компания «Новые технологии» одобрила проект строительства научно-производственного комплекса, где будут производить биоразлагаемые и вторично перерабатываемые материалы для пищевой и фармацевтической отрасли. Инвестиции в проект составят 1,3 миллиарда рублей. Запустить производство планируют через три года от начала строительства.

ООО «ПК «АГП» вложит 1,3 миллиарда рублей в строительство промышленного центра разработки и производства комплектов оборудования для Рособоронэкспорта и Минобороны. Производство запустят к концу четвертого года строительства проекта.

Также ООО «НИЦ СПб-ТЕСТ» собирается построить центр испытаний и сертификации инновационной продукции в ОЭЗ за 350 млн рублей. Проект реализуют к сентябрю 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под строительство фармацевтических предприятий выделят три участка на Юге Петербурга.

новости СПб особая экономическая зона строительство


 

Новости партнеров
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
В Роспотребнадзоре рассказали, как при симптомах COVID-19 может быть отрицательный тест
В Роспотребнадзоре рассказали, как при симптомах COVID-19 может быть отрицательный тест
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ОЭЗ Петербурга создадут три предприятия за 3 млрд рублей
В Петербурге достроили новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия
В Петербурге задержали подростка-рецидивиста, угнавшего каршеринг
В Свердловской области думают запретить продажу алкоголя без QR-кода
Пушкинский Дом впервые показал вещи из швейцарского архива Набокова
В тюрьмах Таиланда разрешат держать собак для борьбы с депрессией
Мосты на рукавах Невы перестанут разводить 15 ноября
«На кону выход на ЧМ»: Карпин рассказал о предстоящем матче с Хорватией