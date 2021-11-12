В ОЭЗ Петербурга создадут три предприятия за 3 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) Петербурга одобрил создание трех проектов на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

Как сообщили в пресс-службе петербургской ОЭЗ, ООО «Инновационная компания «Новые технологии» одобрила проект строительства научно-производственного комплекса, где будут производить биоразлагаемые и вторично перерабатываемые материалы для пищевой и фармацевтической отрасли. Инвестиции в проект составят 1,3 миллиарда рублей. Запустить производство планируют через три года от начала строительства.

ООО «ПК «АГП» вложит 1,3 миллиарда рублей в строительство промышленного центра разработки и производства комплектов оборудования для Рособоронэкспорта и Минобороны. Производство запустят к концу четвертого года строительства проекта.

Также ООО «НИЦ СПб-ТЕСТ» собирается построить центр испытаний и сертификации инновационной продукции в ОЭЗ за 350 млн рублей. Проект реализуют к сентябрю 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под строительство фармацевтических предприятий выделят три участка на Юге Петербурга.