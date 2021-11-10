Под строительство фармацевтических предприятий выделят три участка на Юге Петербурга

Под строительство фармацевтических предприятий выделят три участка на Юге Петербурга. Фото: pixabay.com

Под строительство фармацевтических предприятий выделят три участка на Юге Петербурга. Фото: pixabay.com

Правительство Санкт-Петербурга согласовало реализацию аукциона на право аренды трех земельных участков в Пушкинском районе города.

На Юге Петербурга планируется постройка новых фармацевтических предприятий. Этот вопрос рассмотрели на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Земельные участки на Автомобильной улице и на шоссе Подбельского в Пушкине предназначены для строительства объектов фармацевтической промышленности. На аукционе также планируется выставить земельный участок в Московском районе для строительства складского комплекса.

Губернатор отметил, что среди инвесторов существует спрос на фармакологическую промышленность, поэтому необходимо принимать меры для поддержки и реализации идеи развития фармацевтического бизнеса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на первичном загородном рынке Санкт-Петербурга сохраняется спрос на покупку земельных участков. Это связано с пандемией и ограничением выезда за рубеж.