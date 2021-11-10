Под строительство фармацевтических предприятий выделят три участка на Юге Петербурга

Под строительство фармацевтических предприятий выделят три участка на Юге Петербурга
Под строительство фармацевтических предприятий выделят три участка на Юге Петербурга. Фото: pixabay.com

Правительство Санкт-Петербурга согласовало реализацию аукциона на право аренды трех земельных участков в Пушкинском районе города.

На Юге Петербурга планируется постройка новых фармацевтических предприятий. Этот вопрос рассмотрели на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Земельные участки на Автомобильной улице и на шоссе Подбельского в Пушкине предназначены для строительства объектов фармацевтической промышленности. На аукционе также планируется выставить земельный участок в Московском районе для строительства складского комплекса.

Губернатор отметил, что среди инвесторов существует спрос на фармакологическую промышленность, поэтому необходимо принимать меры для поддержки и реализации идеи развития фармацевтического бизнеса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на первичном загородном рынке Санкт-Петербурга сохраняется спрос на покупку земельных участков. Это связано с пандемией и ограничением выезда за рубеж.

Александр Беглов ленобласть московский район новости СПб Пушкинский район фармакология


 

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