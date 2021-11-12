В Петербурге достроили новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия

Здание, которое начали строить в феврале 2021 года, уже ввели в эксплуатацию.

В Санкт-Петербурге достроили и сдали в эксплуатацию новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Строить здание начали в феврале 2021 года. Реализовать проект в кратчайшие сроки удалось за счет применения современных технологий. В корпусе будут оказывать медпомощь в условиях стационара. Он рассчитан на 305 мест и при необходимости сможет вмещать до 381 койки.

В нем расположились лечебные терапевтические, хирургические и неврологические отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также два приемно-диагностических отделения.

Напоминаем, что также в Петербурге за пять месяцев построили корпус корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Шестиэтажное здание вмещает 405 мест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что до конца года в Петербурге отремонтируют более 30 больниц.