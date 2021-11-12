Пьяного водителя без прав, улетевшего в кювет в Пушкине, задержали

Пьяного водителя без прав, улетевшего в кювет в Пушкине, задержали
Пьяного водителя задержали. Фото: УВО ВНГ по СПб и ЛО

В Пушкине росгвардейцы задержали пьяного водителя иномарки, который не справился с управлением и вылетел в кювет.

Инцидент произошел сегодня рано утром на Белозерской площади, сообщили в пресс-службе петербургского УВН ВНГ. Водитель китайского автомобиля «Byd F3» не справился с управлением на круговом движении и оказался в кювете.

К месту ДТП прибыли росгвардейцы, которые установили, что автомобилист не пострадал, но был в состоянии алкогольного опьянения.

Гражданина задержали и передали сотрудникам ГИБДД. Выяснилось, что ранее мужчину лишили водительских прав, которые ему до сих пор не вернули.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил массовое ДТП на Кораблестроителей. На кадрах видно, что ряд поврежденных машин начинается с арендованного авто.

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