Пьяного водителя без прав, улетевшего в кювет в Пушкине, задержали

В Пушкине росгвардейцы задержали пьяного водителя иномарки, который не справился с управлением и вылетел в кювет.

Инцидент произошел сегодня рано утром на Белозерской площади, сообщили в пресс-службе петербургского УВН ВНГ. Водитель китайского автомобиля «Byd F3» не справился с управлением на круговом движении и оказался в кювете.

К месту ДТП прибыли росгвардейцы, которые установили, что автомобилист не пострадал, но был в состоянии алкогольного опьянения.

Гражданина задержали и передали сотрудникам ГИБДД. Выяснилось, что ранее мужчину лишили водительских прав, которые ему до сих пор не вернули.

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